إحالة مواطن للنيابة سرق مركبة نقل مواد غذائية في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض القبض على مواطن صاحب مقطع يقود مركبة مسروقة بمركز الجلة في محافظة القويعية
وظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لعكس السير وصدم المركبات على طريق الرياض السريع بمحافظة القويعية
وأوضحت الصفحة الخاصة بالأمن العام بمنصة «تويتر»، اليوم الأحد، أنه تم القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يقود مركبة نقل مواد غذائية إثر سرقتها من محطة وقود وهي في وضع التشغيل
وظهر في المقطع المصور السارق وهو يصدم بثلاث مركبات على طريق الرياض السريع بمركز الجلة، وتم إيقافه في جينها، في تاريخ 19/10، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
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