«بكتيريا خارقة» تنذر بجائحة جديدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض
اكتشف علماء سلالات مما قالوا إنها «بكتيريا خارقة»، في القارة القطبية الجنوبية، ربما تتسبب في جائحة جديدة تجتاح العالم، مثل جائحة كورونا.
ونقل موقع «ياهو نيوز» عن علماء قولهم إن المقلق في أمر هذه البكتيريا هو قدرتها على إعادة بناء نفسها وتصديها للمضادات الحيوية، ما يجعل الأدوية الحالية لدى البشر عديمة الجدوى. وتوصل علماء تشيليون إلى هذا الاكتشاف الصادم، بحسب الموقع الإخباري، بينما كانوا يعدون بحثا عن التغير المناخي وتأثيره على انتشار البكتيريا التي تجمدت في الجليد لآلاف السنين.
وحذروا من أن تغير المناخ يعني أنه سيكون لدى هذه البكتيريا القدرة على الانتشار خارج المناطق القطبية، مع ما ينطوي على ذلك من عواقب وخيمة محتملة.
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