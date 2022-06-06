منتخبنا السلاوي يبدأ تحضيراته لمواجهتي سوريا وكازاخستان

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة تحضيراته على صالة الاتحاد لخوض ما تبقى من منافسات التصفيات النهائية عن قارة آسيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات سوريا وكازاخستان وإيران، المؤهلة لكأس العالم وتستضيفها إندونيسيا خلال شهر أغسطس من العام المقبل 2023، وذلك بقيادة المدرب اللتواني مينداوغاس لوكوشيوس، والمساعد المدرب الوطني لنادي الحالة أيوب حاجي الذي انتضم مؤخرا ضمن الطاقم الفني للمنتخب.

وتأتي تحضيرات «الأحمر السلاوي» لخوضه مواجهتين ضمن مرحلة «الإياب»؛ الأولى ستكون أمام المنتخب السوري بالعاصمة السورية (دمشق) في الاول من شهر يوليو، والثانية سيواجه فيها منتخب كازاخستان في الرابع من الشهر ذاته بذات البلد، إذ من المؤمل ان تغادر البعثة لسوريا في الثامن والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها «الأيام الرياضي»، فإن اللاعبين بدر عبدالله جاسم لاعب فريق المحرق وحسن نيروز لاعب فريق المنامة وهشام سرحان لاعب الأهلي قدموا اعتذارهم للاتحاد البحريني لكرة السلة لعدم تمكنهم من الحضور ضمن قائمة المنتخب في تلك الفترة؛ نظرا لظرفهم الخاصة، ما سيضطر فيها مدرب المنتخب مينداوغاس لوكوشيوس إلى استدعاء لاعبين آخرين.

وسيتواصل إلاعداد من أجل الوصول لمنتخبنا الوطني للجاهزية الكاملة لخوض ما تبقى من مباريات المحفل الآسيوي الذي يضم عمالقة القارة، وعددهم 16 منتخبا.

يشار إلى أن منتخبنا الوطني تأهل لنهائيات كأس آسيا بعد أن حل ثانيا في مجموعته (الرابعة)، وخاض ضمن التصفيات لحساب مرحلة «الذهاب» ثلاث مواجهات، وخسرها، أمام ذات المنتخبات (سوريا وكازاخستان وإيران).