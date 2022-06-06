«أحمر الصالات» يبدأ مشوار «غرب آسيا» بالتعادل مع لبنان

محمد بن مسعود - الدمام - يونس منصور:

خرج منتخبنا لكرة الصالات بتعادل مع منتخب لبنان بهدف لمثله في بداية مشواره ببطولة غرب آسيا التي تحتضنها دولة الكويت حاليًا، ليخرج بنقطة التعادل الأولى في المجموعة الثانية. وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي الشوط الثاني نجح منتخبنا في خطف هدف السبق عن طريق فلاح عيسى قبل نهاية المباراة بثماني دقائق، وجاء التعديل للبنان عن طريق حسن زيون قبل نهاية المباراة بنصف دقيقة.

شوط المباراة الأول تعرض خلاله منتخبنا لحالة نقص نتيجة طرد حارس المرمى سيد محمد حميد، إلا أنه تماسك ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه، وفي الشوط الثاني بدا واضحًا تراجع مستوى اللياقة البدنية لدى لاعبي منتخبنا في ظل الظروف التي يعاني منها، وحصل منتخبنا على ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بثماني دقائق، نفذها محمد عبدالله وتصدى لها الحارس اللبناني، وجاء قرار الحكم بإعادة الركلة لتحرك الحارس، وتقدم للركلة الثانية فلاح عيسى وترجمها لهدف التقدم لمنتخبنا، وضغط لبنان بكل ثقله في الهجوم، ونجح لبنان في تعديل النتيجة عن طريق حسن زيتون قبل نهاية المباراة بنصف دقيقة.