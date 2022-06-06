نقل أمتعة الحجاج من الفندق للطائرة - #عاجل

استحدثت الخطوط السعودية خلال موسم حج هذا العام، خدمة استلام أمتعة وحقائب الحجاج، من مقار سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، قبل موعد مغادرتهم إلى بلدانهم بوقت كاف، في خطوة تسعى إلى تقليص وقت انتظار الحجاج في صالات المطار، والوصول بالخدمة إلى مستويات نموذجية. استلام الأمتعة والحقائب بطاقة الصعود وبين مدير عام التواصل والشؤون الإعلامية بالخطوط السعودية المهندس عبدالله الشهراني لـ«دوت الخليج» أن هذا الإجراء يأتي في إطار تسهيل رحلة الحج على الحاج، خصوصاً المجموعات، وتفادياً لما قد ينشأ من حالات زحام في صالات المطار، بحيث يجري استلام حقائب وأمتعة الحجاج من مقار سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل موعد الرحلة بوقت كاف.

ولفت الشهراني، إلى أنه من المزمع أن يستفد من هذه الخدمة خلال حج هذا الموسم ما يزيد على 120 ألف حاج فيما سيجري تطبيقها بشكل أوسع وأشمل خلال المواسم المقبلة، بما في ذلك المعتمرون من الخارج القادمين للعمرة والزيارة، وغاية من تسعى إليه الخطوط السعودية من وراء هذا الإجراء هو أن يغادر الحاج من الفندق إلى الطائرة مباشرة. 107 آلاف مقعد وكانت الخطوط أعلنت عن خطتها لموسم حج 1443، وذلك بتخصيص أسطول يبلغ 14 طائرة لخدمة رحلات الحجاج، التي تبلغ 268 رحلة دولية عبر 15 محطة، فضلا عن 32 رحلة داخلية في 6 محطات، توفر 107 آلاف مقعد على الصعيد الدولي، وأكثر من 12 ألف مقعد محلياً، فضلا عن الرحلات المجدولة والإضافة التي تقدر بـ100 وجهة داخلية ودولية، فيما تسعى الخطوط الجوية السعودية، إلى التوسع في صناعة نقل الحجاج من المطارات التي تشهد طلباً كبيراً، مع السعي لتحقيق معدل 100% في معايير السلامة الجوية. استلام حقائب وأمتعة الحجاج من مقار سكنهم في مكة والمدينة.