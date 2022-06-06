نقل أمتعة الحجاج من الفندق للطائرة - #عاجل

ولفت الشهراني، إلى أنه من المزمع أن يستفد من هذه الخدمة خلال حج هذا الموسم ما يزيد على 120 ألف حاج فيما سيجري تطبيقها بشكل أوسع وأشمل خلال المواسم المقبلة، بما في ذلك المعتمرون من الخارج القادمين للعمرة والزيارة، وغاية من تسعى إليه الخطوط السعودية من وراء هذا الإجراء هو أن يغادر الحاج من الفندق إلى الطائرة مباشرة. 107 آلاف مقعد وكانت الخطوط أعلنت عن خطتها لموسم حج 1443، وذلك بتخصيص أسطول يبلغ 14 طائرة لخدمة رحلات الحجاج، التي تبلغ 268 رحلة دولية عبر 15 محطة، فضلا عن 32 رحلة داخلية في 6 محطات، توفر 107 آلاف مقعد على الصعيد الدولي، وأكثر من 12 ألف مقعد محلياً، فضلا عن الرحلات المجدولة والإضافة التي تقدر بـ100 وجهة داخلية ودولية، فيما تسعى الخطوط الجوية السعودية، إلى التوسع في صناعة نقل الحجاج من المطارات التي تشهد طلباً كبيراً، مع السعي لتحقيق معدل 100% في معايير السلامة الجوية. استلام حقائب وأمتعة الحجاج من مقار سكنهم في مكة والمدينة.
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