مبادرة التشجير تعفي من المخالفات البلدية - #عاجل

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن نيتها رفع مستوى تمثيل الوزارة في برنامج السعودية الخضراء، من خلال اقتراح 9 مبادرات تابعة لقطاع الخدمات البلدية والبنية التحتية لربطهم بمبادرة السعودية الخضراء، من أبرزها مبادرة التشجير من خلال رخص البناء، والإعفاء من المخالفات مقابل التشجير. جاء ذلك في سياق تقرير حديث صادر عن الوزارة، لفتت من خلاله أيضًا إلى الوضع الراهن للمرافق العامة والمتنزهات والتشجير، إذ بلغ عدد الحدائق والمتنزهات في جميع الأمانات والبلديات التابعة لها 7.874 حديقة ومتنزها، بإجمالي مساحة قدرها أكثر من 142.4 ملايين م 2، كما بلغ إجمالي عدد الملاعب البلدية بنوعيها (الأطفال والبالغين) 4.789 ملعبًا، وعدد الأشجار المزروعة أكثر من 21 مليون شجرة، ومساحة المسطحات الخضراء قرابة 194.9 مليون م2. المبادرات المقترحة 01 أنسنة المدن 02 التشجير من خلال رخص البناء 03 الحملات التطوعية والمشاركة المجتمعية 04 الجهود الذاتية في الأمانات 05 التشجير من خلال الرخص التجارية 06 الإعفاء من المخالفات مقابل التشجير 07 التشجير من خلال تسوير الأراضي 08 الشراكة مع الجمعيات غير الربحية للتشجير 09 مراقبة التغير في الغطاء النباتي باستخدام التصوير الجوي ونظم المعلومات الجغرافي.



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