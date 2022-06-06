اخبار الخليج – «الخليجية» تحتفي بتخريج 3 أفواج من طلبتها.. الشيخة رنا: ما حققته الجامعة للنهوض بالتعليم العالي يدعو للفخر والاعتزاز

محمد بن مسعود - الدمام - الشيخة رنا: داعمون لـ«الخليجية» لتمكينها من أداء رسالتها النبيلة

خلق توازن بين البرامج الأكاديمية في التخصصات الانسانية والعلمية والهندسية

الشيخة رنا للخريجين: أنتم وسيلة التنمية وغايتها

القحطاني: عشنا اللحظات الصعبة أثناء كورونا وما زلنا حذرين

القحطاني: البحرين تدرك أهمية إشراك الشباب في التنمية المستدامة

القحطاني: تمكين الشباب نهج تسير عليه قيادتنا الرشيدة

البروفيسور منى الزياني: تطوير التعليم بما يواكب الجودة والإبداع والابتكار

المشهداني: نسعى لتحقيق رؤية 2030 لخلق اقتصاد ديناميكي قائم على المعرفة

نظّمت الجامعة الخليجية حفل تخريج الفوج الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الخريجين تحت رعاية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي في قاعة الدانة بفندق الخليج، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة رئيس مجلس الإدارة البروفيسور منى بنت راشد الزياني، ولفيف من السياسيين والنواب والأدباء والمبدعين وأساتذة الجامعات ووجهاء المملكة وأهالي الخريجين.

وقالت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، في كلمتها خلال الحفل، إن الجامعة الخليجية تبذل جهوداً حثيثة للارتقاء الدائم بمخرجات العملية التعليمية بالجامعة بما يسهم في تميز خريجيها وتفوقهم وإبداعهم في مجالات سوق العمل المختلفة، مقدمة الشكر إلى الدكتورة منى راشد الزياني رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور مهند إبراهيم الفراس رئيس الجامعة وجميع القائمين عليها ومنتسبيها.

وأشادت بما جسدته الجامعة الخليجية من مسيرة بناء وعطاء مستمر، معتبرة أن ما وصلت إليه اليوم من سمعة طيبة ومستوى رفيع، وما تحقق على صعيد النهوض بمسيرة التعليم العالي يدعو إلى الفخر والاعتزاز بهذه الجامعة، مشددة على مواصلة دعم مسيرة الجامعة الخليجية لتمكينها من أداء رسالتها النبيلة، واستدامة نقلتها النوعية التي شهدتها، وبناء المستقبل المشرق للوطن الغالي.

وقالت مخاطبة الخريجين «أؤكد لكم بأنكم ستشكلون المحرك والدافع الرئيسي لتعزيز المسيرة التنموية الشاملة للمملكة، وأنتم وسيلة التنمية وغايتها، وعليكم المحافظة على استدامة ابداعكم وتميزكم».

وأشارت إلى أنه على عاتق خريجي الجامعة الخليجية تقع مسئولية المواصلة والاستمرار في التعليم والتدريب واكتساب مهارات وخبرات جديدة تسهم في تمكينهم للتكيف مع سوق العمل والوفاء بمتطلباته.

وأضافت «أدواركم الريادية لم تكن فقط داخل حرم جامعتكم، لاستكمال متطلبات الحصول على المؤهل الأكاديمي، وإنما أدواركم الحقيقية هي أكبر من ذلك، تتجاوز حدود الحرم الجامعي، عليكم استثمار طاقاتكم ومواهبكم في إحداث التغيير الإيجابي المنشود في كافة ميادين العمل، والمشاركة في الحياة العامة لبناء المستقبل الأفضل».

وقالت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة إن مجلس التعليم العالي حرص وأخذ على عاتقه مهمة إعداد الخطط والبرامج اللازمة التي تدفع مسيرة التعليم العالي لمجالات أرحب وبما يعزز من مكانة مملكة البحرين بين الدول المتقدمة في نوعية مستوى التعليم واساليبه والحفاظ على تميز الخريج البحريني على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال التوسع باستحداث برامج أكاديمية تلبي رغبات الطلبة، وتفي بالاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.

وأشارت إلى تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم العالي في المملكة وخلق التوازن ما بين البرامج الأكاديمية في التخصصات الانسانية والبرامج الاكاديمية في التخصصات العلمية والهندسية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي بما يخدم متطلبات سوق العمل.

من جانبه، قال عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية في المستشفى العسكري، في كلمته بهذه المناسبة، إن مملكة البحرين تدرك تماماً أهمية إشراك الشباب في التنمية المستدامة، كما أن تمكين الشباب نهج تسير عليه قيادتنا الرشيدة.

وأضاف «كلّنا عشنا اللحظات الصعبة أثناء جائحة كورونا، وما زلنا حذرين إلى يومنا هذا، إلا أننا من خلال رؤية ودعم سيدي جلالة الملك المعظم وسيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله وتكاتفنا وتعاضدنا وتماسكنا يداً بيد استطعنا مجاراة الظروف، والسير مع الأحداث للوصول نحو مستقبل تعليمي أفضل على الرغم من هذا الوباء الفتاك، فعلمنا سلاحنا الذي يمكننا به محاربة كل الصعاب».

وقال المقدم طبيب مناف القحطاني مخاطباً الخريجين «مثابرتكم سر نجاحكم.. إصراركم سر تفوقكم.. وصبركم سرّ تميّزكم، فمبارك لكم نجاحكم وتخرجكم من هذه الجامعة العريقة، انتم الشباب.. عماد الوطن وسر نهضته وتفوقه، انتم المحرك الأساسي في التطور والنهضة، والركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية كونكم ثروة الوطن وحماته وأمل العالم والشعوب نحو مستقبل أفضل عنوانه العمل والابتكار والتطور».

وقالت البروفيسور منى بنت راشد الزياني، في تصريح بهذه المناسبة، إن رؤية الجامعة الخليجية تتكامل مع إستراتيجية البحرين 2030، ورؤية جلالة الملك المفدى حضرة صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، في سبيل تنمية وتطوير التعليم العالي بما يواكب مفاهيم الجودة والتميز والاتقان، وثقافة الإبداع والابتكار.

وأضافت الزياني أن تخريج الفوج الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من خريجي الجامعة الخليجية يفتح باب التحدي أمام الجامعة من أجل مزيد من التطوير في مجالات التعليم والتعلم والمهارات التكنولوجية والمهنية، من أجل تخريج شباب قادر على المساهمة في تنمية المجتمع لمستقبل يواكب ما وصل إليه العالم.

وقال رئيس الجامعة الخليجية البروفيسور مهند المشهداني، في كلمته خلال الحفل، إن الجامعة تسعى لتحقيق رؤية مملكة البحرين 2030 في خلق اقتصاد ديناميكي قائم على المعرفة، بما يتماشى مع استراتيجية مجلس التعليم العالي، التي تطمح لتطوير التعاون البحثي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ووضع مملكة البحرين على الخارطة العالمية للأبحاث، مشيراً إلى أن الجامعة الخليجية نظمت عدداً من المؤتمرات العلمية الدولية.

وأوضح البروفيسور مهند المشهداني أن الجامعة الخليجية خطت خلال الأعوام الماضية خطوات واثقة ومتسارعة في درب نشر العلم والمعرفة، محققةً عدداً من الإنجازات الدولية والمحلية، في مختلف المجالات منها المجالات الأكاديمية حيث حصدت على مجموعة من الاعتمادات الدولية لكافة برامجها وكلياتها إضافة للاعتماد من مجلس التعليم العالي الموقر وهيئة جودة التعليم والتدريب.

وأضاف أن الجامعة تزف خلال هذا الحفل كوكبة من أبناء الوطن المعطاء، لتدفع بهم إلى سوق العمل وقد تسلحوا بالعلم والمعرفة ليحلقوا في قمم النجاح والتميز، وليكونوا دعماً وسنداً لخطط تطوير المملكة.

وقال مخاطباً الخريجين «اليوم تكتبون جزءاً آخر من قصة نجاحكم بأحرف ذهبية مصنوعةً من العلمِ والثقافةِ، فبعد اجتهاد عالي ومثابرة لا محدودة حصدتم ما تصبون إليه فهنيئاً للوطن بكم شباب وشابات متميزين مخلصين لوطنهم يساهمون في رفعته ونهضته، فإنما تبنى الاوطان بسواعد شبابها».

وأضاف «أوصيكم أن تضعوا وطننا الغالي نصب أعينكم وأن تردوا له جميل ما اعطائكم ليظل اسمه خفاقًا في كل مكان و زمان بإنجازاتكم، وذلك بعد أن نهلتم من العلم والثقافة والمهارة أجودها وأفضلها وأقواها».

وأشار إلى أن هذا الانجاز هو نقطة التحول التي تدفع الخريجين لترجمة مهارتهم وخبراتهم في بناء مستقبل واعد يتخذون منه سلماً لخدمة المجتمع وليكونوا خير سفراء لوطنهم وجامعتهم، معتبراً أن الأمل بهم كبير والثقة بتميزهم أكبر.

وقدم البروفيسور المشهداني في نهاية كلمتي خالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي لتشريفها ورعايتها حفل تخريج الفوج الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من طلبة الجامعة الخليجية، مقدماً تهنئة خاصة إلى أهالي الخريجين الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل دعم ابنائهم ورفع مستوى تعليمهم وقد جنوا اليوم فيض عطائهم.

وقالت الطالبة الخريجة فاطمة الحداد، في كلمة الخريجين باللغة الإنجليزية، إن الجامعة الخليجية لعبت دوراً أساسياً في تشكيل شخصياتهم وشجعتهم باستمرار، وساعدتهم في إتقان المهارات والمعارف.

وأشارت إلى الدعم الكبير والتشجيع المستمر من الأباء والأمهات من أجل الوصول إلى هذا اليوم، معتبرة أن تضحيات عائلات الخريجين جعلت هذا اليوم ممكناً.

وأضافت «عندما بدأنا عامنا الأول، لم يعرف أحد كيف ستتغير الأمور في غضون سنوات قليلة بسبب الأوبئة غير المسبوقة. بالطبع، لقد عملنا بجد وتحت ظروف أكثر صعوبة في السنوات الأكاديمية الماضية أكثر من أي وقت آخر في تاريخ الجامعة الخليجية».

وقالت الحداد إن مسؤولية الخريجين الآن هي جعل الآباء والأمهات والمعلمين فخورين بما تحقق، مشددة على أن الدور المنتظر هو لعب دور في تطوير البحرين وتحقيق رؤية جلالة الملك المفدى.

من جانبه، قال الخريج ناصر فيصل، في كلمة الخريجين باللغة العربية، “اليوم نشعر بفخر واعتزاز بالغين لأننا انتمينا إلى جامعة أخذت بأيدينا خلال أربع سنوات لنحقق أهدافنا، فعلى مستوى التحصيل العلمي قدمت لنا خيرة خبرائها وعلمائها، وعلى المستوى الاجتماعي حرصت على إشراكنا في نشاطات مختلفة، كل نشاط كان إضافة معرفية ومهارية لنا، فكانت تنشد تطوير مهاراتنا في كل نشاط بما في ذلك أنشطتها الترفيهية، فشعرنا بأهمية الفريق الواحد، والعمل الواحد».

وأضاف «ننتقل إلى الحياة المهنية لنكون زخما إضافيا ونستثمر ما تعلمناه في نهضة بلادنا، ونكون قوة جديدة دافعة لعجلة التنمية لتتحقق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

جدير بالذكر ان الجامعة الخليجية حاصلة على شهادة عضوية “IET Associate Membership” من مؤسسة الهندسة والتقنية بالمملكة المتحدة «The Institution of Engineering and Technology»، وعضوية رابطة كليات الصحافة والإعلام الجماهيري (ASJMC)، والاعتماد الدولي المهني من المعهد الملكي البريطاني للعلاقات العامة (CIPR) ليكون بذلك الإعلام في الجامعة الخليجية أول برنامج أكاديمي في الشرق الأوسط يحصل على هذا الاعتماد، كذلك حصلت الجامعة على عضوية AASCB الدولية، واعتمادية جمعية المحاسبين القانونيين في بريطانيا ACCA.