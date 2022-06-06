وفاة صاحبة أشهر وجه في منتجات الأطفال

محمد بن مسعود - الدمام - توفيت، يوم أمس، الأمريكية آن تيرنر كوك صاحبة أشهر وجه في منتجات الأطفال، عن عمر يناهز 95 عامًا.

وأعلنت خبر الوفاة شركة «غيربر» الرائدة في مجال أغذية الأطفال، التي وضعت صورة وجه تيرنر على منتجاتها سنوات طويلة، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلًا عن شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وقالت «غيربر»: «قبل سنوات عديدة من أن تصبح أمًا ومعلمة وكاتبة غير عادية، استحوذت ابتسامة آن ونظرتها الفضولية على القلوب في كل مكان، وستستمر هذه الابتسامة في العيش مع جميع الأطفال». وأضافت الشركة: «نعرب عن أعمق تعازينا لأسرة آن ولجميع أحبائها».

واستخدمت الشركة وجه تيرنر شعارًا لمنتجاتها الغذائية أكثر من 90 عامًا، بعد أن ربحت السيدة الأمريكية الراحلة في مسابقة أجرتها الشركة للعثور على وجه لإحدى حملاتها الإعلانية. وأرسلت الصورة إلى المسابقة دوروثي هوب سميث، جارة عائلة تيرنر، وقد كانت مجرد صورة غير مكتملة رسمتها لها سميث بالفحم، وقالت إنها ستكملها في حالة فوز تيرنر.