إعادة تأهيل مكتب بريد المنامة مرشّح لجائزة الآغا خان للعمارة

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مبادرات وزارة المواصلات والاتصالات في تطوير قطاع الخدمات والمرافق البريدية وإعادة تأهيلها تم اختيار مشروع إعادة تأهيل مكتب بريد المنامه ضمن لائحة المشاريع النهائية المؤهله للفوز بجائزة الأغا خان للعمارة في دورتها الخامسة عشرة (2020-2022) التي صدرت الأسبوع الماضي. كما تم الانتهاء من المشروع مع ستوديو آن هولتروب، والجهة المعنية وزارة المواصلات والاتصالات، سنة 2019م.

مشروع إعادة تأهيل مكتب بريد المنامة (مبنى الجمارك سابقاً)، وهو تأهيل أحد أقدم المباني العامة في البحرين (شُيّد عام 1937). وتضمن المشروع بناء توسعة خرسانية جديدة تضم 4400 صندوق بريد ومرافق فرز، والأهم من ذلك هو إزالة الواجهة والرواق المكونين من الخرسانة والتي تم بناؤهما في الثمانينيات من القرن الماضي، وهو ما كان يؤثر على هوية المبنى التاريخية والقدرة على التعرف عليه.

كان من المهم أيضًا إعادة المبنى التاريخي إلى دوره السابق كمكتب بريد فعّال. ولهذه الغاية، تم ترميم الشرفات الجانبية الأصلية والسماح للجمهور بالوصول إليها.

كذلك تضمن مشروع إعادة التأهيل توفير أماكن عرض تاريخية لعناصر حول تاريخ البحرين ومكتبة صاحب المكتب الأصلي.

ومن خلال جعل أجزاء أكثر من مكتب بريد المنامة متاحة للجمهور، سلط المهندسون المعماريون الضوء على أهمية المباني التاريخية والدور الذي يمكن أن يقوموا به للارتقاء بالبنية التحتية العامة.

والجدير بالذكر أنها المرة الثانية التي يترشح فيها مشروع بحريني لجائزة الاغا خان للعمارة، حيث منحت الجائزة لمشروع أحياء مدينة المحرق سنة 2019 لهيئة البحرين للثقافة والآثار ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث.