مكافحة التبغ: 5 آلاف ريال غرامة تقديم الشيشة لمن هم أقل من 18 سنة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

أكد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، أنه ممنوع تمامًا بيع التبع أو تقديم الشيشة لمن هم أقل من 18 سنة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أن عقوبة المخالفة 5 آلاف ريال على المحل أو المقهى، وتضاعف العقوبة في حال العودة.

وأشار الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، إلى أن ارتفاع أسعار التبغ ساهم في زيادة عدد الذين أقلعوا عن التدخين.