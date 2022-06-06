الحجرف يعرب عن شجبه ورفضه لتصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي بحق الرسول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، عن شجبه ورفضه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي بحق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وأكد معاليه رفضه القاطع بالمساس بالأنبياء والرسل والشخصيات والرموز الدينية كافة، مشدداً على الموقف الرافض للاستفزاز أو استهداف المعتقدات والأديان أو التقليل من شأنها.

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