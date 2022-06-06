محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. “النمر” يكشف مفاجأة بشأن أخطر أسباب حدوث جلطات القلب (فيديو)

قال الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب إن خطورة جلطات القدمين هي أنها تطلع من الساق وتذهب إلى الرئتين وتسبب جلطة وعدم معرفتها تسبب وفيات .

وعن طريقة المحافظة عليها، أضاف خلال برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية: “أول شيء ما تطول في الجلوس لوقت طويل وينصح للناس اللي في المكاتب أنه ما يطول أكثر من 50 دقيقة على الكرسي المفروض يتحرك ويرجع”.

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وتابع : بالنسبة للأطفال الذين يجلسون على “البلايستيشن” أو سوني المفروض أنه ما يتجاوز ساعتين يوميا .