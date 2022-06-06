3 حالات لا تشملها مبادرة الإعفاء من الغرامات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن مبادرة الإعفاء من الغرامات لا تشمل الغرامات المترتبة على حالات التهرب الضريبي، والغرامات المُسددة قبل تاريخ سريان هذه المبادرة في 1 يونيو 2022م.

ولفتت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إلى أن الغرامات التي لا تشملها المبادرة:

1- الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة الموافق 1 يونيو 2022م.

2- الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي.

3- غرامات التأخر في السداد للأقساط المعتمدة ضمن المبادرة التي يقع تاريخ سدادها بعد تاريخ انتهاء المبادرة الموافق 30 نوفمبر 2022م.