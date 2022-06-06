3 حالات لا تشملها مبادرة الإعفاء من الغرامات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن مبادرة الإعفاء من الغرامات لا تشمل الغرامات المترتبة على حالات التهرب الضريبي، والغرامات المُسددة قبل تاريخ سريان هذه المبادرة في 1 يونيو 2022م.
ولفتت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إلى أن الغرامات التي لا تشملها المبادرة:
1- الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة الموافق 1 يونيو 2022م.
2- الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي.
3- غرامات التأخر في السداد للأقساط المعتمدة ضمن المبادرة التي يقع تاريخ سدادها بعد تاريخ انتهاء المبادرة الموافق 30 نوفمبر 2022م.
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