شكرا لقرائتكم خبر عن «رئاسة الحرمين» تستنكر تصريحات المسؤول الهندي المسيئة للرسول الكريم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الفعل الشنيع لا يمثل احترام الأديان والمملكة ترفض المساس بالرموز الإسلامية

سارعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باسمها واسم خطباء وأئمة وعلماء ومنسوبي الرئاسة باستنكار التصريحات والرسومات المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وأكد البيان أن مثل هذا الفعل الشنيع لا يمثل احترام الأديان، وإن من قاموا بمثل هذا الفعل لم يقرأوا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو خير من وطئ الثرى، ونور البشرية صلى الله عليه وسلم، والرحمة المهداة للعالمين.

كما أكد البيان على موقف المملكة الداعي لاحترام المعتقدات والأديان ونشر السلام بين الجميع وعدم المساس برموز الدين الإسلامي.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، من إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، مؤكدة رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي، كما ترفض المساس بالشخصيات و الرموز الدينية كافة.

كما رحبت وزارة الخارجية بالإجراء المتخذ من حزب بهاراتيا جانات بإيقاف المتحدثة عن العمل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الداعي لاحترام المعتقدات.