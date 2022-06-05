شكرا لقرائتكم خبر عن "الحجرف" يستنكر تصريحات المتحدث باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي المسيئة للنبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن شجبه ورفضه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن المتحدث باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي بحق الرسول الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه و سلم.

وأكد معالي الأمين العام رفضه القاطع بالمساس بالأنبياء و الرسل والشخصيات والرموز الدينية كافة، مشددا على الموقف الرافض للاستفزاز او استهداف المعتقدات والأديان أو التقليل من شأنها.