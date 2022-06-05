إطلاق خدمات الشركة السعودية للحوسبة السحابية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أُطلِقت اليوم خدمات الشركة السعودية للحوسبة السحابية SCCC التي أسستها كل من علي بابا لخدمات الحوسبة السحابية Alibaba Cloud، ومجموعة stc، وشركة eWTP Arabia Capital، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي SCAI، والشركة السعودية لتقنية المعلومات SITE، إذ يأتي ذلك تتويجًا لاختيار علي بابا كلاود ذراع التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي لمجموعة علي بابا، للمملكة مركزًا إقليميًا لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في حفل أقيم في الرياض بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمواكبة الطلب المتنامي على الخدمات السحابية في المنطقة.

وجرى خلال الحفل الكشف عن إطلاق مركزي البيانات الواقعين في الرياض ضمن 16 مركزا، موزعة في مناطق المملكة، وذلك بحضور فريق الإدارة من Alibaba Cloud ومجموعةstc وeWTP Arabia Capital، إذ يتميز المركزان بتخزين البيانات داخل المملكة العربية السعودية، وسيوفر مركزا البيانات للعملاء في السعودية والمنطقة خيارًا محليًا للاستفادة من الإمكانات السحابية العالمية الرائدة مع توفر عالٍ ومرونة وأمان واستدامة، كما تقدّم الشركة مجموعة واسعة من حلول الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة مثل الحوسبة المرنة والتخزين والشبكة لتلبية الطلب المتزايد من بعض القطاعات مثل البيع بالتجزئة والتكنولوجيا المالية والإنترنت وما إلى ذلك طوال رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم في المنطقة.

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وسبق أن أعلنت شركة علي بابا كلاود الاستثمار في المملكة بما يصل إلى 500 مليون دولار على مدى السنوات الخمس القادمة، حيث ستشمل استثماراتها توفير موارد شاملة عالية المستوى للمساعدة في بناء الاستدامة وضمان التوطين، كما تم افتتاح مركزها في الرياض لتقديم خدمات أفضل للعملاء المحليين والإقليميين في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي سيكون مركزًا إقليميًا للإدارة والتدريب.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمـد الوتيد : “يعكس استثمار stc مع علي بابا لخدمات الحوسبة السحابية في الرياض، رؤية المملكة 2030 التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وأطلقها قائد وممكن الرؤية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ ، والرؤية المستقبلية لمجموعة stc ودورها الكبير في دفع جهود التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، والتزام stc بعقد شراكات قوية مع رواد كبرى شركات التقنية حول العالم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لجذب الاستثمارات الأجنبية والدولية الى المملكة، وخلق بيئة آمنة لرواد الأعمال، وتعزيز أمن المعلومات من خلال حماية البيانات داخلياً في المملكة” .

وأوضح الوتيد أن مجموعة stc ، من خلال شراكتها مع إحدى أفضل مزودي خدمات وحلول الحوسبة السحابية في العالم، ستقدم من خلال الشركة الجديدة مجموعة واسعة من خدمات وحلول الحوسبة السحابية، الخطوة التي من شأنها تمكين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المحلية من رقمنة أعمالها وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورفع معايير العمل وبالتالي تعزيز الأعمال.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للحوسبة السحابية SCCC فيصل الخميسي ، أن إطلاق شركة SCCC يُعد إنجازًا فريدًا من نوعه وخطوة مهمة في دعم مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة في ظل سعيها الحثيث والجاد في أن تصبح مركزًا للبيانات يربط قارات العالم، إذ يأتي ذلك تتويجًا لاختيار المملكة كمركز إقليمي لعمليات علي بابا كلاود في المنطقة.

وأضاف الخميسي “اليوم وبتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قائد رؤية المملكة 2030، أصبح تدشين خدمات سحابة علي بابا بعد أيام بسيطة من تأسيس الشركة دليلًا واضحًا على أننا نعمل ضمن رؤية قائد يعمل على تسهيل كل الصعاب لتسهيل التشريعات والقوانين في المملكة، ودعم جذب الاستثمارات، وتعزيز مكانة المملكة الرقمية في العالم”، مضيفًا أن الشركاء في هذا المشروع يعملون على زيادة رقعة الخدمات لتشمل كل جهة حكومية وخاصة.

وفي تصريح لها بهذه المُناسبة، قالت نائبة رئيس مجموعة علي بابا ورئيسة علي بابا كلاود إنتليجنس إنترناشونال سيلينا يوان : “تعد المملكة العربية السعودية سوقًا إستراتيجيًا ومهمًا للغاية بالنسبة إلى Alibaba Cloud، ويعد إطلاق المشروع المشترك الجديد علامة فارقة نحو التزامنا بإقامة علاقات تعاون مع الشركاء المحليين لتعزيز التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء المحليين، نحن سعداء وواثقون من أن Alibaba Cloud ستدعم المزيد من الشركات المحلية المستفيدة من تقنيات الحوسبة السحابية الرائدة”.

من جانبه، قال المؤسس والشريك الإداري في eWTP Arabia Capital جيري لي :”بصفتنا شريكًا رئيسًا في هذه الشركة، فقد استثمرنا ودعمنا أكثر من 16 شركة تكنولوجيا رقمية صينية في مختلف القطاعات لدخول سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيكون معظمهم من أوائل عملاء شركة SCCC ، وتلتزم eWTP Arabia بجلب وتشجيع المزيد من شركات التكنولوجيا المتقدمة في الصين للاستفادة من الخدمات السحابية للشركة الجديدة، حتى نكون جزءاً من عملية التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030″.

وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز فرص الاستثمار في قطاع الحوسبة السحابية، ستسهم الشركة الجديدة في توفير وظائف نوعية، ونقل المعارف والخبرات إلى المملكة، وضمان توفير بيئة عمل آمنة لرواد الأعمال في المنطقة، كما ستسهم الشركة في تطوير البنية التحتية الرقمية للمملكة وتهيئتها لتوفير أحدث خدمات وحلول التخزين الرقمي للبيانات، وضمان حمايتها وأمنها، وهو ما سيعزز من قدرة المملكة على توفير خدمات الحوسبة السحابية للشركات العالمية.

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