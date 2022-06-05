رابطة العالم الإسلامي تدين تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات المسيئة لجناب نبينا الكريم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
دانت رابطة العالم الإسلامي في ” بيان عاجل ” التصريحات المسيئة لجناب نبينا وسيدنا الكريم صلى الله عليه وسلم الصادرة عن المحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي.
وحذَّر معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى من المخاطر التي تنطوي عليها أساليب إثارة الكراهية، ومن ذلك التطاول على الرموز الدينية، مؤكداً في الوقت ذاته الترحيب بإعلان حزب بهاراتيا جانات في الهند ” إيقاف المتحدث عن العمل، وإدانته بشدةٍ إهانةَ أيِّ رموزٍ دينيةٍ لأي دينٍ”.
ودعا معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي باسم الأمانة العامة للرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية إلى تفويت الفرصة على رهانات مثل هذه الممارسات العبثية، مؤكِّدًا بأنَّ هذه المجازفة الخاسرة وأمثالها لن تزيد المسلمين إلا إيمانًا مع إيمانهم، وثباتًا على قيمهم، وذبَّاً عن جناب نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم.
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