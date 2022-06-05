غير متوقعة.. مكافحة التبغ تكشف نسبة المدخنات من النساء بالمملكة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

كشف الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، اليوم الأحد، عن نسبة التدخين بين السيدات في المملكة.

وقال خلال حديثه في برنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” إن المدخنين في السعودية “4% نساء، 30% رجال”.

وكشف أنه من المقرر ارتفاع أسعار التبغ بنسبة 150% خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الحد من انتشار التدخين في المملكة.