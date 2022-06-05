تمرين سيبراني لموسم الحج بمشاركة رئاسة الحرمين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

شاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للأمن السيبراني، في التمرين السيبراني لموسم الحج للعام 1443هـ، وتناول التمرين خلق بيئة افتراضية تحاكي أنواعًا مختلفة من الهجمات والحوادث السيبرانية، والتي تسهم في معرفة كيفية التعامل معها وإدارتها؛ وذلك عبر منصة التمارين السيبرانية التي تمكّن المتدربين من محاكاة التهديدات المحتملة بصيغة عملية.

ويهدف التمرين إلى بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والرفع من كفاءتها وجودتها، تحقيقًا لمستهدفات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات المحتملة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

واشتمل التمرين على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية الرامية إلى تطوير قدرات الجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج وتعزيز صمودها تجاه التهديدات السيبرانية المتجددة، ورفع جاهزيتها للتعامل مع التهديدات المحتملة، بما يسهم في دعم الجهات الوطنية والبنى التحتية الحساسة وحماية المصالح الحيوية للمملكة باتباع الممارسات الآمنة للتعامل مع التقنية على النحو الذي يزيد من الموثوقية ويعزز من حماية المعلومات والبيانات والأنظمة للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

وتأتي هذه المشاركة بإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتعزيز التواصل والتعاون مع الجهات الخارجية ذات العلاقات.