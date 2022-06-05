محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، اليوم، إن جلطات القدمين خطيرة جدا، حيث إنها تصل إلى الرئتين.
وأوضح في تصريحات لـ برنامج “الراصد” المعروض عبر شاشة الإخبارية، أن الجلوس أكثر من 50 دقيقة على الكرسي بالإضافة إلى لعب “البلاستيشن” أكثر من ساعتين يوميا قد يسبب جلطات تؤدي إلى الموت.
ونصح أولياء الأمور بمنع الأطفال من الجلوس أمام الألعاب لمدة تزيد عن ساعتين تحت أي ظرف.
كانت هذه تفاصيل خبر احذر.. الجلوس على الكرسي أكثر من 50 دقيقة متواصلة يعرضك للموت (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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