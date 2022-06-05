يقود سيارة مسروقة.. الشرطة تُطلق النار على طفل عمره 13 عاماً في أمريكا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أكَّدت الجهات الأمنية بولاية تكساس الأمريكية، وفاة طفل يبلغ من العمر 13 عاماً برصاص دورية أمنية حاول دهس أفرادها؛ وذلك أثناء محاولته الهرب في سيارة مسروقة.
وأفادت الشرطة؛ وفقاً لصحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية، بأن الواقعة حدثت أثناء توقيف الصبي الذي كان يقود سيارة حمراء قد ورد بلاغ بسرقتها، حيث قام بالاندفاع نحو دورية الشرطة.
وأشار قائد شرطة سان أنطونيو وليام مكمانوس، إلى أن الصبي شاهد الضباط وحاول الفرار من المنطقة، إلا أنه صدم سيارة الدورية ما دفع أحد الضباط بإطلاق النار نحوه.
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