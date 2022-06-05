مكافحة التبغ: تدخين الشيشة لمدة ساعة يوازي تدخين 50 سيجارة  (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

قال الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، اليوم الأحد، إن تدخين الشيشة لمدة ساعة يوازي تدخين 50 سيجارة تقليدية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية”، أن هذا يتعلق بالشيشة “الجيراك”، مبينا أن المعسل قد يكون أخف.

وأشار إلى أن مدخن الشيشة يأخذ وقتا أطول، كما أن كمية التصفية أقل في الشيشة، وكمية الحرق أعلى، وهنا تكمن الخطورة.