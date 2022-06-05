«من سائق تاكسي لقائد طائرة».. رحلة طموح مُلهمة بطلها الكابتن فهد مرغلاني (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
روى الكابتن فهد مرغلاني، اليوم الأحد، رحلته الملهمة والتي بدأت من سائق تاكسي وانتهت إلى قائد طائرة.
وخلال حديثه لـ برنامج يا هلا، المعروض عبر شاشة “روتانا خليجة” أكد أن والده توفي وهو في الصف الثالث الثانوي، مشيرا إلى أن تلك الأيام كانت من الأصعب في حياته.
وبين أنه أصغر أخواته، ولديه شقيقة أصغر منه تدعى “عائشة”، مشيرا أنه كان يعمل في محال البقالة ـ بشكل اختياري ـ قبل الكلية.
ولفت إلى أنه بعد وفاة والده التحق بالكلية التقنية قسم التكييف والتبريد، وحاول العمل في مهن مختلفة لتعينه على متطلبات الحياة، مشددًا على أن الإنسان عندما يصارح نفسه يمكن أن ينجز أعمالا لا يتخيلها.
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