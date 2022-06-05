اتحاد اليد يقيم ورشة عمل تقييمية للموسم المنصرم

محمد بن مسعود - الدمام - أقام الاتحاد البحريني لكرة اليد ورشة عمل مساء أمس الأول بفندق آرت روتانا أمواج، وذلك ضمن الاستراتيجية السنوية التي ينتهجها مجلس الإدارة في عملية التقييم المستمر لموسمه الرياضي.
وترأس الورشة رئيس الاتحاد علي إسحاقي، بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد الدكتور خالد الحيدان والنائب الثاني صلاح خلفان وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة الى رؤساء اللجان من خارج الاتحاد والعاملين في الاتحاد.
وناقش الحضور العديد من المواضيع المتعلقة بلعبة كرة اليد ودراسة الإيجابيات والسلبيات التي رافقت الموسم المنصرم، بهدف التقييم الشامل لها، حيث تم عرض الخطة العامة للاتحاد خلال الفترة من 2021 إلى 2024، والآلية المناسبة لتحقيق الأهداف الموضوعة من قبل مجلس الإدارة للوصول إلى النتائج المرجوة، كما تم مناقشة تطوير عمل اللجان المنبثقة من المجلس، ومناقشة نظام المسابقات للموسم القادم، بالإضافة إلى مشاركات المنتخبات خلال الموسم الرياضي 2022-2023.
وتناولت الورشة التحديات التي تواجه السلك التحكيمي وكيفية تطوير هذا القطاع، كما تم التطرق إلى النشاط النسائي في الموسم القادم، إضافة إلى إقامة دورات تدريبية للمدربين والإداريين بهدف تطوير أدائهم بالصورة التي تتناسب مع التغييرات التي طرأت على لعبة كرة اليد في السنوات الأخيرة.
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