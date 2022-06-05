بوابة رقمية لموسم الحج

أطلقت كدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة، مركز الخدمات الشامل «تسليم»، والذي يأتي ضمن مستهدفاتها لرفع كفاءة التشغيل والخدمة، ويعنى بخطوات وإجراءات تسليم المخيمات وأعمال الإضافات لمراكز تقديم خدمات الحجاج عبر البوابة الرقمية (tsleem.com.sa) بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة تحت مظلة واحدة لتمكينها من أداء عملها بكفاءة وجودة عالية والارتقاء بالخدمات المقدمة لتحسين تجربة الحاج.

ويعمل «تسليم» تحت مظلة واحدة؛ من خلال إصدار التراخيص والاعتمادات والتأكد من جودة التنفيذ التي وضعتها «كِدانة» والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة، ومتابعة مؤشر الأداء، والتنسيق والتكامل لأعمال التنفيذ والتجهيز، لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

ويهدف المركز لمراجعة واعتماد إجراءات عملية جاهزية المخيمات وفق عشر خطوات تبدأ من تخصيص المخيمات وتسليمها، ثم اختيار مكتب التصميم الهندسي، ومراجعة وتدقيق التصاميم، وإعداد التصاميم للإضافات المطلوبة، ومن ثم اختيار الاستشاري والمقاول، لتأتي بعدها خطوة إصدار رخصة التنفيذ، تليها تنفيذ أعمال التصميم والتعديلات المطلوبة، والمراقبة الميدانية ومتابعة الملاحظات، وانتهاًء بإصدار الرخصة التشغيلية، وضبط جودة أعمال التنفيذ للتمديدات الكهربائية والربط بمحولات الشبكة الكهربائية بمشعري منى وعرفات

وعقدت عدة ورش عمل خلال الفترة السابقة للجهات المستفيدة من الخدمات والجهات المشاركة بالمركز؛ لتعريفهم بالإجراءات المؤتمتة للبوابة الرقمية للمركز بما يتوافق مع توجهات التحول الرقمي ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وشارك في ورش العمل كل من ممثلي شركات حجاج الخارج، بالإضافة إلى المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل.