مبادرة جديدة لجيل الإعلام

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في الوكالة المساعدة للاتصال والشؤون الإعلامية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، مبادرتها الإعلامية تحت مسمى «جيل الإعلام» لعدد من طلاب التعليم في المدينة المنورة وذلك في قاعة المركز الإعلامي بالوكالة.

رسالة الحرمين

وأشار الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية الدكتور سعد بن علي الأسمري، إلى أن الوكالة تحرص من خلال منظومتها الإعلامية، على تنفيذ مثل هذه المبادرات لتنمية جيل مثقف مواكب للتطور الإعلامي، قادر على الوصول لأهدافه وتحقيق شغفه الإعلامي.

وأضاف أن المبادرة تهدف لتنمية مهارات طلاب التعليم العام في مختلف الفنون الإعلامية، ممن لهم ميول إعلامية، وصناعة جيل إعلامي واع، يساهم في إبراز رسالة الحرمين الشريفين للعالم، والعمل على تنمية مواهبهم، وإكساب الطلاب المهارات الإعلامية اللازمة وخلق روح التنافس بين المتسابقين في الفنون الإعلامية المختلفة.

مهارات التحرير

وبين الأسمري أن مدة المبادرة 3 أيام ويتخللها عدد من البرامج النظرية والتطبيقية، في مفهوم الإعلام وضوابطه ومهارات التحرير الصحفي بالإضافة للتصوير الفوتوغرافي، وتحرير الفيديو والإخراج، مع استعراض للخبرات الإعلامية لعدد من الإعلاميين المتميزين في المجال الإعلامي.