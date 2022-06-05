شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يزور المحكمة العمالية ويوجه بتطوير الخدمات العدلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المحكمة العمالية بمدينة الرياض، للاطلاع على سير العمل بالمحكمة، بحضور نائب الوزير الدكتور نجم الزيد.

ووجه بمواصلة العمل والإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة، مشدداً على أهمية خدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات واختصارها، ومعالجة مواطن الخلل والقصور، وتحسين الأداء وتطوير الخدمات العدلية بدقة وموثوقية عالية.

وأعرب عن شكره وتقديره لأصحاب الفضيلة القضاة والموظفين والموظفات العاملين في المحكمة العمالية بالرياض على ما يبذلونه من جهود للإسهام في تحقيق أهداف الوزارة، وخدمة المتقاضين.