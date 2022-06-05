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وزير العدل يزور المحكمة العمالية ويوجه بتطوير الخدمات العدلية

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الدمام - شريف احمد - زار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المحكمة العمالية بمدينة الرياض، للاطلاع على سير العمل بالمحكمة، بحضور نائب الوزير الدكتور نجم الزيد.

ووجه بمواصلة العمل والإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة، مشدداً على أهمية خدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات واختصارها، ومعالجة مواطن الخلل والقصور، وتحسين الأداء وتطوير الخدمات العدلية بدقة وموثوقية عالية.

وأعرب عن شكره وتقديره لأصحاب الفضيلة القضاة والموظفين والموظفات العاملين في المحكمة العمالية بالرياض على ما يبذلونه من جهود للإسهام في تحقيق أهداف الوزارة، وخدمة المتقاضين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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