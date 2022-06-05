باوزير ينال الماجستير من طب أم القرى

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وقدم باوزير شكره لكل من دعمه خلال مسيرته العلمية، خاصة البروفيسور سعيد الغامدي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل نايف بن محمد باوزير أحد أبناء مكة المكرمة على درجة الماجستير من كلية الطب بجامعة أم القرى تخصص علم السموم الإكلينيكية.وقدم باوزير شكره لكل من دعمه خلال مسيرته العلمية، خاصة البروفيسور سعيد الغامدي.

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