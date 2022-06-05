تفعيل قرار تمويل المشاريع السينمائية خلال 60 يوما

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وأوضح مدير الفنون المسرحية والأدائية في (إثراء) ماجد سمان، خلال الجلسة التي حملت عنوان «تنمية وتطوير قطاع الأفلام»، أن دعم المواهب أحد ركائز العمل التنموي لأي قطاع، وفيما يخص قطاع إنتاج الأفلام والسينما، أكد اهتمام «إثراء» بصفته وجهة عالمية تدعم الثقافة والمبدعين بأدوات إبداعية، مستشهدا بفيلم «طريق الوادي» الذي انتهي من تصويره أخيرا، فمن خلال الفيلم وغيره من الأفلام التي عمل إثراء على إنتاجها قدم عددا من وجوه الدعم، سواء لمواقع التصوير أو المهتمين في صناعة تلك الأفلام وغيرها من قطاعات شغلت خلال مدة التصوير والإنتاج.من جهته أبان مدير تمويل قطاع الأفلام في صندوق التنمية الثقافي فيصل عسيري، ضمن الجلسة، أنه خلال 60 يوما سيفعل قرار برنامج التمويل الذي أعلنه سابقا الصندوق، موضحا أن تفعيل القرار جاء مواكبا لتطلعات المملكة وجهودها في دعم صناع الأفلام، سواء في البنية التحتية للأفلام أو تطوير المشاريع القائمة.
قطاع صناعة الأفلام والإنتاج السينمائي
- البنية التحتية له ما زالت قيد التطوير
- تتطلب مزيدا من الدعم من الجهات المعنية للنهوض
- 879 مليون ريال رأسمال صندوق دعم السينما
- البرنامج يعتمد على نظام القروض المالية
- دعم الاستوديوهات الإنتاجية وشركات الإنتاج
- البرنامج يستهدف الشركات الموجودة في المملكة
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