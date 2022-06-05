مذكرات ترفد البحث العلمي بجامعة القصيم

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وهدفت مذكرة التعاون الموقعة مع مصرف الإنماء إقامة ورش عمل مشتركة لتبادل التجارب والخبرات في مجالات البحث العلمي، وتقويم وتحكيم المشاريع العلمية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تبادل الخبرات العلمية وقعت بجامعة القصيم أمس ثلاث مذكرات تعاون مع جهات عدة بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود.وهدفت مذكرة التعاون الموقعة مع مصرف الإنماء إقامة ورش عمل مشتركة لتبادل التجارب والخبرات في مجالات البحث العلمي، وتقويم وتحكيم المشاريع العلمية.

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