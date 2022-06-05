شكرا لقرائتكم خبر 93 % يطالبون بلوائح خاصة لدعم الطلاب الموهوبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشر المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني استطلاعا عن إنجازات الطلبة السعوديين في «آيسف 2022»، ورأت العينة أن جميع المشاركين في المسابقة جديرون بفرص الابتعاث والقبول الفوري وبأهمية إيجاد لوائح ونظم مختصة بمساعدة الطلاب الموهوبين.

وقد أجري الاستطلاع على مدى 3 أيام، وشارك فيه 1034 مواطنا ومواطنة، 70% منهم ذكور، و30 إناث.

وبحسب الاستطلاع فإن 93% يرون أهمية إيجاد أنظمة ولوائح تعليمية مصممة خصيصا لمساعدة الموهوبين، بينما لا يرى ذلك 7% ممن استطلعت آراؤهم.

وأظهر الاستطلاع أن 86% يرون أن منح الابتعاث والقبول الفوري في الجامعات يجب أن يحصل عليه جميع الطلاب المشاركين في مسابقات المعرض الدولي للعلوم والهندسة، بينما يرى 14% أنها يجب أن تكون قاصرة على الذين حققوا جوائز .

وحول سؤال: ما الذي يعنيه حصول الطلاب على 16 جائزة في المعرض قال 48% إنهم يشعرون بالفخر، و17% إن المواطن هو أثمن الثروات في البلاد، و13% يرون أن شبابنا لا يقلون شأنا في الإنجاز العلمي والتقني عن نظرائهم في الدول المتقدمة، و13% إن تعليمنا قادر على صنع أجيال تتنافس عالميا، بينما رأى 9% أنه يجب الاستثمار في الطلاب الموهوبين.