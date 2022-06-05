«الغذاء والدواء»: جميع مياه الشرب تخضع للمواصفات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت هيئة الغذاء والدواء «إن جميع مياه الشرب المعبأة تخضع لمواصفات ومتطلبات لتسجيلها، وذلك بهدف ضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي».
وأشارت إلى أنه لا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب معبأة على أخرى إذ توجد متطلبات محددة في جميع أنواع مياه الشرب المعبأة المسجلة.وأضافت «إن المياه المعبأة مياه معالجة ومخصصة للاستهلاك الأدمي، وتحتوي على المعادن الطبيعية أو المضافة عن قصد، وأن أهم محتويات البيانات الإيضاحية لمياه الشرب المعبأة هي»:
- الفلورايد
- الأملاح الصلبة الذائبة TDS
- البرومات
- الرقم الهيدروجيني ph
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