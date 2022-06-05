شكرا لقرائتكم خبر «الغذاء والدواء»: جميع مياه الشرب تخضع للمواصفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت هيئة الغذاء والدواء «إن جميع مياه الشرب المعبأة تخضع لمواصفات ومتطلبات لتسجيلها، وذلك بهدف ضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي».

وأشارت إلى أنه لا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب معبأة على أخرى إذ توجد متطلبات محددة في جميع أنواع مياه الشرب المعبأة المسجلة.





الفلورايد



الأملاح الصلبة الذائبة TDS



البرومات



الرقم الهيدروجيني ph



وأضافت «إن المياه المعبأة مياه معالجة ومخصصة للاستهلاك الأدمي، وتحتوي على المعادن الطبيعية أو المضافة عن قصد، وأن أهم محتويات البيانات الإيضاحية لمياه الشرب المعبأة هي»: