شكرا لقرائتكم خبر ورش عمل لتطوير الأفكار في «سباق الإعلام» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقدم الورش افتراضيا للمشاركين المتأهلين لهذه المرحلة حصريا، وفق معايير التحكيم في المنافسة، بالتعاون مع حاضنة الإعلام الرقمي DMZ، وهي حاضنة أعمال بجامعة «تورنتو متروبولتيان» للشركات الناشئة في مجال الإعلام، حيث جرى تصنيفها من قبل UBI Global؛ في المرتبة الأولى عالميا ضمن الحاضنات الجامعية في العالم.وستخصص جلسات إرشادية لكل فريق يرغب في تطوير فكرته مع أكثر من 20 مرشدا ومرشدة من أصحاب الاختصاص، عبر منصة Zoom، ومن خلال الحجز المسبق.
كانت هذه تفاصيل خبر ورش عمل لتطوير الأفكار في «سباق الإعلام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.