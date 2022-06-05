ورش عمل لتطوير الأفكار في «سباق الإعلام»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن سباق الإعلام «ميدياثون» أمس مرحلة ورش العمل والجلسات الإرشادية المخصصة لتطوير أفكار ومشروعات الفرق المتنافسة والتي تستمر يومين، بإجمالي 10 ساعات معرفية وإرشادية، يقدمها نخبة من المتخصصين في موضوعات الإعلام والأعمال.

وتقدم الورش افتراضيا للمشاركين المتأهلين لهذه المرحلة حصريا، وفق معايير التحكيم في المنافسة، بالتعاون مع حاضنة الإعلام الرقمي DMZ، وهي حاضنة أعمال بجامعة «تورنتو متروبولتيان» للشركات الناشئة في مجال الإعلام، حيث جرى تصنيفها من قبل UBI Global؛ في المرتبة الأولى عالميا ضمن الحاضنات الجامعية في العالم.

وستخصص جلسات إرشادية لكل فريق يرغب في تطوير فكرته مع أكثر من 20 مرشدا ومرشدة من أصحاب الاختصاص، عبر منصة Zoom، ومن خلال الحجز المسبق.