شكرا لقرائتكم خبر 3 دقائق لإنشاء السندات التنفيذية عبر منصة «نافذ» العدلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لخدمة إدارة السندات التنفيذية الالكترونية وتنظيمها قدم التحول الوطني بقيادة وزارة العدل منصة «نافذ» بكفاءة عالية بما يحمي حقوق أطراف التعاملات التجارية، وتنظيم وحماية التعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات بما يتوافق مع خطة التحول الرقمي وتفعيل وتمكين الحكومة الالكترونية.

معلومات عن منصة نافذ:







3 دقائق مدة إنشاء السندات التنفيذية



يمكن الربط مع جميع محاكم التنفيذ



تنفيذ الطلب بشكل آلي ودون تدخل بشري، مع إطلاق المحكمة الافتراضية



المنشآت والأفراد، يستفيدون من منصة نافذ



أكثر من 1,700,0000 سند أمر الكتروني



التسجيل في المنصة مجاني



منصة نافذ في أرقام

654 منشأة مسجلة في المنصة

1.5 مليون سند تنفيذي عبر المنصة

825,000 مستفيد

49,000 دائن

775,000 مدين

أثر المنصة

• الربط مع محاكم التنفيذ

• التحقق الالكتروني

• الموثوقية

• الحفظ والأرشفة

التقاضي الالكتروني

أطلقت خدمة التقاضي الالكتروني عن بعد، عن طريق نوعين من التقاضي: الترافع الالكتروني والمرافعة عبر جلسة الاتصال المرئي، التي تتنوع بين جلسات مرئية وكتابية

أرقام عن التقاضي

95 % نسبة التقاضي الالكتروني من إجمالي الجلسات المنعقدة

2 مليون حكم صادر

626,401 مرافعة كتابية

3.4 ملايين جلسة مرئية عن بعد منها 90 ألف جلسة للسجناء

ماذا يتضمن التقاضي الالكتروني؟

01 يتضمن جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة والتي يمكن تطبيقها الكترونيا مثل:

* تبادل المذكرات والجواب عليها

*تقديم المستندات والمحررات

* عقد (الجلسة الكتابية) و(الجلسة المرئية)

* النطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة

02 يجري عقد الجلسات في التقاضي الالكتروني إما عن طريق (الجلسة الكتابية) أو (الجلسة المرئية)

03 يشترط أن يكون لدى جميع الأطراف حساب فعال في النفاذ الوطني الموحد، أو القدرة على إنشائه

04 لأطراف الدعوى حق الاطلاع على ملف القضية الكترونيا

05 تكون إجراءات التقاضي الالكتروني حصرا من خلال منصة (التقاضي الالكتروني) أو الأنظمة المعتمدة من الوزارة للتقاضي الالكتروني، ولا يجوز للدائرة بحال أن تجريها من خلال وسائل أخرى

06 تراعي الضوابط الخاصة بأداء الشهادة، واليمين، والتلفظ بالخلع والطلاق؛ في التقاضي الالكتروني

07 تصدر الوزارة الأدلة التشغيلية للتقاضي الالكتروني لأطراف العملية القضائية

08 في حال تعذر نظر القضية عبر التقاضي الالكتروني فيجوز للدائرة عقدها حضوريا