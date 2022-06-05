في موقف عفوي.. الفنانة أصالة تنادي على ابنها في منتصف حفلها الغنائي!

محمد بن مسعود - الدمام - تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي لقطة عفوية للفنانة السورية أصالة نصري أثناء حفلها الغنائي الذي أدته في أرينا دبي، وهي تنادي في منتصف الحفل سائلة عن نجلها خالد الذهبي.

وخلال أدائها لإحدى أغنياتها التي أهدتها لنجلها خالد الذهبي باسم «يسمحولي الكل» وعند الانتهاء من أداء الأغنية سألت المطربة أصالة وهي على المسرح مخاطبة الجمهور «لودي وين» ..ليبدأ الأخير بالصراخ «أنا هنا ياماما» وتابع قائلا «أنا مش مصدق انو أمي ندهتلي قدام 14 ألف شخص».