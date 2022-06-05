محمد بن مسعود - الدمام - تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي لقطة عفوية للفنانة السورية أصالة نصري أثناء حفلها الغنائي الذي أدته في أرينا دبي، وهي تنادي في منتصف الحفل سائلة عن نجلها خالد الذهبي.
وخلال أدائها لإحدى أغنياتها التي أهدتها لنجلها خالد الذهبي باسم «يسمحولي الكل» وعند الانتهاء من أداء الأغنية سألت المطربة أصالة وهي على المسرح مخاطبة الجمهور «لودي وين» ..ليبدأ الأخير بالصراخ «أنا هنا ياماما» وتابع قائلا «أنا مش مصدق انو أمي ندهتلي قدام 14 ألف شخص».
كانت هذه تفاصيل خبر في موقف عفوي.. الفنانة أصالة تنادي على ابنها في منتصف حفلها الغنائي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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