اخبار الخليج – وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية: حماية البيئة رؤية حضارية وتنموية مستدامة لجلالة الملك المُعظم

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، حرص مملكة البحرين على تعزيز إنجازاتها الرائدة في حماية البيئة والموارد والتَّنَوُّع البيولوجي في ظل الرؤية الحضارية والتنموية المستدامة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وأعرب سعادته، بمناسبة الاحتفاء بيوم البيئة العالمي تحت شعار “لا نملك سوى أرض واحدة”، عن فخره بإنجازات الحكومة الموقرة بمتابعة من المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، ومبادراتها المتميزة في المحافظة على البيئة ودعم التنمية المستدامة وفق منظومة تشريعية واستراتيجيات وطنية متقدمة تعززت بإصدار القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة، وانضمام المملكة إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية.

وأشار سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية إلى اعتزازه بمشاركة وزارة الخارجية في الحملة الوطنية للتشجير تحت شعار “دُمتِ خضراء” بدعم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المُعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، عبر اهتمامها بتكثيف أعمال التشجير وتوسعة الرقعة الخضراء في المساحات الخارجية لمبنى الوزارة، لما لها من أبعاد بيئية وصحية وجمالية وحضارية.

وأكد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة دعم مملكة البحرين للمبادرات الدولية الأربع الرئيسية في مجال التغير المناخي، ومن ضمنها مبادرة الحكومة الخضراء، مثمنًا إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمام قمة التغيرات المناخية بغلاسكو التزام المملكة بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، وخفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035، ومضاعفة المسطحات الخضراء، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، وغيرها من المبادرات التي توجت بتوليها رئاسة اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وغيرها من المناصب الدولية.