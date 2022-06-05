مقتل جنرال روسي في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أفاد مراسل لإحدى وسائل الإعلام الرسمية الروسية، اليوم الأحد، أن جنرالا روسيا قُتل في شرق أوكرانيا.
وأكد التقرير، الذي نشره مراسل التلفزيون الحكومي ألكسندر سلادكوف على تطبيق تليغرام، مقتل الجنرال رومان كوتوزوف في دونباس، لكنه لم يذكر متى.
في المقابل، لم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة الدفاع الروسية.
يذكر أن مسؤولين روسا كشفوا في أبريل الماضي أن 8 قادة بارزين قتلوا حتى الآن، وفق ما نشر موقع “نيوزويك” الأميركي.
وتعتبر روسيا عدد القتلى العسكريين من أسرار الدولة، ولم تُحدّث عددهم في أوكرانيا منذ 25 مارس آذار عندما قالت إن 1351 جنديا روسيا قتلوا منذ بدء حملتها العسكرية.
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