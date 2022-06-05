رئيس وزراء اليمن يدعو الحوثي لفتح الطرقات والمعابر في تعز دون شرط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

دعا رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، اليوم الأحد، جماعة الحوثي إلى فتح الطرقات والمعابر في تعز دون شرط أو مماطلة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ نت” ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الدكتور معين عبدالملك، القضايا الملحة وذات الأولوية في المجالات الخدمية والمعيشية والاقتصادية، وآليات تنفيذ القرارات الحكومية بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

وأوضح معين عبد الملك، أن موافقة مجلس القيادة على تمديد الهدنة، جاء من باب تخفيف معاناة الشعب اليمني، وإتاحة الفرصة للجهود الأممية والدولية لاستئناف العملية السياسية وفق مرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها.

وشدد على ضرورة فتح الطرقات والمعابر في تعز من قبل مليشيا الحوثي بشكل عاجل ودون أي شروط أو مماطلة أو تسويف، مطالبا بمزيد من الضغط الدولي للوفاء بتعهدات المليشيا بصرف رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة.

وأشار معين عبد الملك إلى مبادرات مجلس القيادة اليمني لإنجاح الهدنة الأممية، ومنها تسهيل وصول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، والرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، مشيرا إلى أن ذلك يقابله عراقيل مستمرة من جانب المليشيات الحوثية، والتنصل من كل التزاماتها بموجب الهدنة.