شبوة.. تواصل إزاحة أعمال الرمال من الخط الدولي عتق العبر

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – فخرو: إقامة منتدى التعافي الاقتصادي يعبر عن الاهتمام الذي توليه البحرين بتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق المزيد من الإنجازات للوطن والمواطن

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