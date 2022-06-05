ضبط قائد مركبة لممارسته التفحيط بمحافظة العارضة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
تمكن مرور منطقة جازان، اليوم، من ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو متداول يمارس التفحيط في محافظة العارضة معرضاً سلامة الآخرين للخطر.
وأفاد المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه تمت إحالته المتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.
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