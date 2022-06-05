اخبار الخليج – فخرو: إقامة منتدى التعافي الاقتصادي يعبر عن الاهتمام الذي توليه البحرين بتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق المزيد من الإنجازات للوطن والمواطن

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن إقامة منتدى التعافي الاقتصادي برعاية معالي رئيس مجلس الشورى، وبجهود مشتركة بين المجلس ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وبدعم من بنك البحرين الوطني، يعبر عن الاهتمام الذي توليه المملكة بخطة التعافي الاقتصادي التي أطلقت تنفيذًا لدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبعد إعلان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين وضمان استمرار العمل على تطوير الخدمات والبنى التحتية في مملكة البحرين.

وأشار سعادته إلى أن محاور المنتدى تناولت أهم الجوانب التي يتطلع إليها الجميع، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ خطط التوظيف لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وخطط التعليم للمرحلة القادمة، وتطورات سير العمل لإنشاء العديد من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي للمملكة.

ولفت سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى أن الاستجابة التي أبدتها الحكومة ، والمشاركة الواسعة التي حظي بها المنتدى من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، وأعضاء السلطة التشريعية، والمسؤولين والمتخصصين في القطاعين العام والخاص، تبين الحرص المشترك على نجاح خطة التعافي الاقتصادي، وعلى الاستعداد لبذل المزيد من الجهود لتحقيق الأفضل للوطن والمواطن، وهو ما يعد أحد أهم أهداف انعقاد مثل هذه المنتديات، منوهاً بما تضمنه العرض الذي قدمه معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والذي أظهر النتائج الإيجابية لخطة التعافي الاقتصادي على مجمل المؤشرات الاقتصادية.