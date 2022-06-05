شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة التبغ»: نستهدف أن تصل نسبة المقلعين 27.8% نهاية 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال منصور القحطاني، الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ في لقاء تلفزيوني، إن نسبة المدخنين في السعودية تأتي "4% نساء، 30% رجال".

وأشار إلى أن معدل المدخنين في السعودية "1 من كل 5 أشخاص"، لافتا إلى أن نسبة 26.8% من مراجعين عيادات الإقلاع عن التدخين أقلعوا بالفعل، ونستهدف أن تصل النسبة إلى 27.8% بنهاية عام 2022.

وبين أن الإحصائيات الأخيرة أدرجت السيجارة الإلكترونية ضمن التدخين، مبينا أن منع النكهات في السيجارة الإلكترونية ليست وسيلة للإقلاع عن التدخين، مشيرا إلى أنه إجراء من ضمن إجراءات المكافحة حتى لا تكون جذابة للمدخنين.

وأكد أن القانون يمنع مشاهد التدخين في الدراما.