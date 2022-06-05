شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مواطن للنيابة سرق مركبة نقل مواد غذائية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القـوة الخاصة لأمـن الطـرق بمنطقـة الريـاض، القبض علـى مواطـن ظهـر فـي مقطع فيديـو يـقـود مركبة نقـل مـواد غذائية إثـر سرقتها من محطة وقود وهـي فـي وضـع التشغيل.

وأوضحت أنه قام بصـدم (3) مركبـات علـى طريـق الرياض السريع بمركـز الجلـة فـي محافظـة القويعية وعكس السير، وتم إيقافـه فـي حينـه بـتـاريخ 19/ 10/ 1443 هـ، مبينة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقـه وإحالته إلى النيابة العامة.