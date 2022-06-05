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إحالة مواطن للنيابة سرق مركبة نقل مواد غذائية بالرياض

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الدمام - شريف احمد - أعلنت القـوة الخاصة لأمـن الطـرق بمنطقـة الريـاض، القبض علـى مواطـن ظهـر فـي مقطع فيديـو يـقـود مركبة نقـل مـواد غذائية إثـر سرقتها من محطة وقود وهـي فـي وضـع التشغيل.

وأوضحت أنه قام بصـدم (3) مركبـات علـى طريـق الرياض السريع بمركـز الجلـة فـي محافظـة القويعية وعكس السير، وتم إيقافـه فـي حينـه بـتـاريخ 19/ 10/ 1443 هـ، مبينة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقـه وإحالته إلى النيابة العامة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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