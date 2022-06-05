تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات المشاركة في الحج

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وأوضحت الهيئة أن تمرين الأمن السيبراني يأتي في إطار جهودها لتمكين الجهات الوطنية من القيام بمهامها اتجاه أمنها السيبراني خلال موسم الحج، ومناقشة الإجراءات والتدابير المتخذة من الجهات الوطنية أثناء الهجمات والأزمات السيبرانية، بهدف التحقق من فاعليتها والعمل مع الجهات لتحسينها والتأكد من ضمان استمرارية الأعمال لديها، إضافة إلى تأهيل وتنمية قدرات المتخصصين في مجال الأمن السيبراني من الجهات المشاركة في موسم الحج، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في الصمود أمام التهديدات والمخاطر السيبرانية والاستجابة لها، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.واشتمل التمرين على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية الرامية إلى تطوير قدرات الجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج وتعزيز صمودها اتجاه التهديدات السيبرانية المتجددة، ورفع جاهزيتها للتعامل مع الحوادث السيبرانية، بما يسهم في دعم الجهات الوطنية والبنى التحتية الحساسة وحماية المصالح الحيوية للمملكة باتباع الممارسات الآمنة للتعامل مع التقنية.
التمرين تناول:
- خلق بيئة افتراضية تحاكي أنواعا مختلفة من الهجمات والحوادث السيبرانية.
- تمكين المتدربين من محاكاة التهديدات السيبرانية المحتملة بصيغة عملية.
- بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني.
- الرفع من كفاءة وجودة الكوادر الوطنية، تحقيقا لمستهدفات الهيئة في تنمية قطاع الأمن السيبراني.
- إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
التدريب شمل:
- أنشطة فنية وإدارية لتطوير قدرات الجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج.
- تعزيز صمود الجهات المشاركة في الحج تجاه التهديدات السيبرانية المتجددة.
- رفع الجاهزية للتعامل مع الحوادث السيبرانية.
- دعم الجهات الوطنية والبنى التحتية الحساسة وحماية المصالح الحيوية للمملكة.
- اتباع الممارسات الآمنة للتعامل مع التقنية.
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