صيانة ونظافة 6637 مسجدا وجامعا وميقاتا

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وشمل ذلك عدد من عقود صيانة ونظافة وتشغيل مساجد وجوامع شملت مناطق الرياض، مكة المكرمة، كما شملت صيانة وتشغيل ونظافة ميقاتي الجحفة ويلملم، ومسجد أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في التنعيم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرست وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة وتشغيل 6637 مسجدا وجامعا وميقاتا في عدد من مناطق المملكة خلال الربع الأول والثاني من العام الجاري 2022م، وذلك وفق العقود وكراسة الشروط والمواصفات الجديدة التي أعدتها في إطار رسالتها السامية في خدمة بيوت الله، والعناية بها.وشمل ذلك عدد من عقود صيانة ونظافة وتشغيل مساجد وجوامع شملت مناطق الرياض، مكة المكرمة، كما شملت صيانة وتشغيل ونظافة ميقاتي الجحفة ويلملم، ومسجد أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في التنعيم.

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