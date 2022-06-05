شكرا لقرائتكم خبر «تسليم كِدانة» مركز خدمات شامل استعدادا للحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيس للمشاعر المقدسة، مركز الخدمات الشامل «تسليم»، الذي يأتي ضمن مستهدفاتها لرفع كفاءة التشغيل والخدمة، ويعنى بخطوات وإجراءات تسليم المخيمات وأعمال الإضافات لمراكز تقديم خدمات الحجاج عبر البوابة الرقمية (tsleem.com.sa) بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة تحت مظلة واحدة لتمكينها من أداء عملها بكفاءة وجودة عالية.

ويعمل المركز من خلال إصدار التراخيص والاعتمادات والتأكد من جودة التنفيذ التي وضعتها «كِدانة» والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة، ومتابعة مؤشر الأداء، والتنسيق والتكامل لأعمال التنفيذ والتجهيز، لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

إجراءات عملية جاهزية المخيمات وفق عشر خطوات تبدأ من تخصيص المخيمات وتسليمها، ثم اختيار مكتب التصميم الهندسي، ومراجعة وتدقيق التصاميم، وإعداد التصاميم للإضافات المطلوبة، ومن ثم اختيار الاستشاري والمقاول، لتأتي بعدها خطوة إصدار رخصة التنفيذ، تليها تنفيذ أعمال التصميم والتعديلات المطلوبة، والمراقبة الميدانية ومتابعة الملاحظات، وانتهاء بإصدار الرخصة التشغيلية، وضبط جودة أعمال التنفيذ للتمديدات الكهربائية والربط بمحولات الشبكة الكهربائية بمشعري منى وعرفات.