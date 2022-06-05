«تسليم كِدانة» مركز خدمات شامل استعدادا للحج

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ويعمل المركز من خلال إصدار التراخيص والاعتمادات والتأكد من جودة التنفيذ التي وضعتها «كِدانة» والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة، ومتابعة مؤشر الأداء، والتنسيق والتكامل لأعمال التنفيذ والتجهيز، لضمان سلامة ضيوف الرحمن.إجراءات عملية جاهزية المخيمات وفق عشر خطوات تبدأ من تخصيص المخيمات وتسليمها، ثم اختيار مكتب التصميم الهندسي، ومراجعة وتدقيق التصاميم، وإعداد التصاميم للإضافات المطلوبة، ومن ثم اختيار الاستشاري والمقاول، لتأتي بعدها خطوة إصدار رخصة التنفيذ، تليها تنفيذ أعمال التصميم والتعديلات المطلوبة، والمراقبة الميدانية ومتابعة الملاحظات، وانتهاء بإصدار الرخصة التشغيلية، وضبط جودة أعمال التنفيذ للتمديدات الكهربائية والربط بمحولات الشبكة الكهربائية بمشعري منى وعرفات.
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