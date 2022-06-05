شكرا لقرائتكم خبر تفعيل الزيارات المدرسية لمكتبة المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقدم خلال الزيارة عرضا تعريفيا للخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للزائر الصغير وطلاب العلم من مختلف الفئات.وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد الحازمي، حرص رئاسة شؤون الحرمين على تقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام من أجل رفع مستوى المسؤولية الاجتماعية، وتفعيل دور الزيارات الخارجية للمدارس، والتعريف بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الرئاسة لأجلهم، وما تحمله من قيم اجتماعية.
من جانبه أفاد مدير إدارة الزائر الصغير فهد الحتيرشي، أن الإدارة تقدم العديد من الخدمات منها: عرض الرموز الإرشادية والأساور التي توضع في معصم اليد بالمسجد الحرام للأطفال ويوضع بها رقم جوال والد الطفل أو من ينوب عنه.
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