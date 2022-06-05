شكرا لقرائتكم خبر «تحمل ما يجيك» تجربة مشوقة لعشاق الألعاب المائية في سيتي ووك جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحظى فعالية «تحمل ما يجيك» بمنطقة الألعاب المائية التشاركية في سيتي ووك بإقبال كبير من الزوار، خاصة محبي الألعاب المائية، للاستمتاع بهذه التجربة المشوقة التي تعتمد على الماء وعنصر المفاجأة للزائر.

وتبدأ الفعالية المشوقة عند دخول الزائر لمنطقة تتجاوز مساحتها 4000 م صممت على شكل أنابيب، حيث تبدأ رشات المياه على الزائر من كل اتجاه، ليبدأ بعدها بالبحث عن مخرج، وتوجد في هذه المنطقة النافورة الراقصة المتقطعة، التي تسمح للزوار بتجربتها ولمسها، إضافة إلى نفق المياه والورود التي تطلق الماء بكل اتجاه، كما يمكن للزوار تجربة الخوض بالشلال عبر مقطورات تأخذ شكل جذور الشجر، ولعبة الشواية المائية.

ووفرت المنطقة للمرة الأولى تجربة حرب البينتبول «paintball» بالماء عوضا عن الرصاص الملون، ويمكن ممارستها بين دهاليز وممرات المنطقة للكبار والصغار، وهي لعبة حرب يتنافس اللاعبون فيها بإطلاق طلقات ذات ألوان مختلفة، كما وفرت ملابس للحماية من الماء، وكبائن التجفيف للأطفال والكبار بعد اللعب بالمنطقة.

فيما يتنافس نخبة من أبرز نجوم الرياضة، وعدد من المدربين الرياضيين على تقديم أقوى التحديات التنافسية التي تتاح للجمهور يوميا مجانا عبر فعاليات منطقة «سيتي ووك» ضمن موسم جدة 2022، بحضور عدد من الشركات الرياضية.

ويتم خلال الفعاليات تقديم حصص تدريبية من قبل نخبة من مدربي اللياقة البدنية المتخصصين في أجواء حماسية مليئة بالمتعة، كما تشهد فعاليات الجناح خلال المقامة المهتمين بالرياضة؛ تماشيا مع برامج الشركة المجتمعية والتوعوية حول أهمية الرياضة واللياقة البدنية في المجتمع.

كما نظم موسم جدة زيارة لـ100 شاب وفتاة من الأيتام من منسوبي 5 مؤسسات اجتماعية وخيرية لمنطقة جدة آرت بروميناد، وذلك في إطار شراكة الموسم مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الأخرى، وإسهامه في المبادرات الخيرية والاجتماعية المختلفة التي تعزز من حضور وتفاعل كل أبناء المجتمع مع فعاليات الموسم وبرامجه المتنوعة.

وشملت الزيارة منسوبي دار الحضانة الاجتماعية من النعيم، ودار كهاتين ودار الشربتلي بجمعية البر والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بجدة (إخاء)، إضافة إلى وجود عدد من الأمهات البديلات المتطوعات للأيتام من نادي متطوعي جدة.

وتضمن برنامج الزيارة جولة تعريفية على برامج وفقرات ترفيهية على الواجهة البحرية وعروض الألعاب النارية، وزيارة عدد من المتاجر والمطاعم والمقاهي، ومنطقة الترفيه الخاصة بألعاب الأطفال، والاطلاع على برج الاستكشاف بجدة آرت ومشاهدة عروض الألعاب النارية.

وعبر الأبناء والبنات المشاركون في الزيارة عن سعادتهم بما شاهدوه، وقدموا شكرهم لموسم جدة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في هذه المبادرة غير المستغربة.

«سيتي ووك»

