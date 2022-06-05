بحث سبل التسويق لصغار المزارعين والمزارع التقليدية

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وتباحث الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة محاور تضمنها التقرير السنوي للوزارة ما يتعلق بالأمن الغذائي في المملكة في ضوء المتغيرات الدولية الحالية، والعمل على رفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية في ظل هذه المتغيرات.كما ناقش المجتمعون سبل التسويق الزراعي لصغار المزارعين والمزارع التقليدية، ومناقشة الاستثمار الزراعي في الخارج.
وبحث الاجتماع الخدمات التي تقدمها شركة المياه الوطنية، ونطاق تغطيتها، وتفاوت توصيل شبكات المياه، ومتوسط الفواتير، والحلول المقترحة لشكاوى ارتفاعها، ونسبة رضى العملاء عن الخدمات المقدمة، والاستفادة من مياه السدود في الري.
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