بحث سبل التسويق لصغار المزارعين والمزارع التقليدية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى خلال اجتماعها - عبر الاتصال المرئي - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد بن محمود، مع مسؤولين في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1442 /1443هـ، وذلك تمهيدا لتقديم تقرير اللجنة أمام المجلس المتضمن توصياتها ورأيها حيال التقرير في جلسة خلال الفترة المقبلة.

وتباحث الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة محاور تضمنها التقرير السنوي للوزارة ما يتعلق بالأمن الغذائي في المملكة في ضوء المتغيرات الدولية الحالية، والعمل على رفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية في ظل هذه المتغيرات.

كما ناقش المجتمعون سبل التسويق الزراعي لصغار المزارعين والمزارع التقليدية، ومناقشة الاستثمار الزراعي في الخارج.

وبحث الاجتماع الخدمات التي تقدمها شركة المياه الوطنية، ونطاق تغطيتها، وتفاوت توصيل شبكات المياه، ومتوسط الفواتير، والحلول المقترحة لشكاوى ارتفاعها، ونسبة رضى العملاء عن الخدمات المقدمة، والاستفادة من مياه السدود في الري.