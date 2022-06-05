شكرا لقرائتكم خبر العدل تحدث 95 ألف صك الكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي الصكوك العقارية المحدثة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022، أكثر من 95 ألف صك، وذلك بحسب ما كشفته وزارة العدل.

وتهدف خدمة تحديث الصكوك إلى تحويل الصك الورقي القديم إلى صك الكتروني، ويمكن الوصول إليها من خلال الخدمات العقارية على بوابة ناجز، إضافة إلى تمكين المستفيدين من الاستفادة من المنظومة الرقمية في وزارة العدل، عبر تنفيذ العديد من العمليات العقارية دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل مثل البيع والرهن والاستعلام وغيرها من الخدمات العقارية.

كما سبق أن أصدرت الوزارة الدليل الإرشادي لخدمة تحديث الصكوك العقارية الصادرة من كتابات العدل، والمحاكم، حيث تضمن شرحا مفصلا لكيفية الاستفادة من الخدمة عبر بوابة ناجز الالكترونية Najiz.sa، ومتطلباتها وشروطها، وخطوات تحويل صك عقاري من ورقي إلى الكتروني، إضافة إلى أبرز الممارسات الخاطئة التي قد ينفذها المستفيدون خلال تحديث الصكوك، وطريقة معالجتها.